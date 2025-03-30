Москва, 30 марта, 2025, 15:50 — ИА Регнум. В работе 11 российский сервисов 30 марта произошёл технический сбой, следует из данных сервиса мониторинга сбоев Downdetector.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Зафиксированы жалобы на неполадки в работе поисковой системы и сервисов «Яндекса», в том числе у пользователей пропал доступ к «Яндекс. Музыке», «Яндекс. Еде» и «Яндекс Пэй». Кроме того, технические сбои произошли на порталах «Аптека. Ру», «ЦИАН», «Юрент», «Магнит», «ДоДо Пицца», «Купер» и «Вкусно и точка».

Наибольшее число жалоб приходится на пользователей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области, а также из Москвы и Московской области. Общее количество жалоб достигло 2,9 тыс.

Позже «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора уточнили, что сбои в работе сервисов «Яндекса» вызваны проблемами с энергообеспечением в одном из центров обработки данных компании.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 26 марта, произошёл сбой в работе Системы быстрых платежей (СБП). Пользователи жаловались на невозможность совершения переводов.

Утром 20 марта произошёл сбой в функционировании российских операторов связи, провайдера «Ростелеком», мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), маркетплейсов, китайской нейросети DeepSeek, видеостримингового сервиса Twitch, игр Genshin Impact и Roblox. В Роскомнадзоре пояснили, что технические неполадки были связаны с использованием ряда российских сервисов иностранной инфраструктуры.