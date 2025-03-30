Гавайи, США, 30 марта, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Американский актёр Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах «Сёгун», «Поющие в терновнике» и ряде других, умер в возрасте 90 лет. Об этом 30 марта сообщил журнал Variety.

кадр из сериала «Поющие в терновнике»

Смерть наступила 29 марта. Актёр находился на Гавайях. Публицист Харлан Болл сообщил изданию, что, по предварительной информации, причина смерти Чемберлена — осложнения после инсульта.

Коллеги актёра выразили соболезнования его родным и близким.

Чемберлен родился в 1934 году в Беверли-Хиллз в американском штате Калифорния. Первой известной его работой стала главная роль в сериале «Доктор Килдэр», который снимался с 1961 по 1966 год. За эту роль Чемберлен получил премию «Золотой глобус».

В числе других известных теле− и киноработ Чемберлена — роли в фильмах и сериалах «Ад в поднебесье», «Казанова», «Тайна личности Борна», «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетёра», «Человек в железной маске».

Помимо кинокарьеры, актёр также работал в театре. Одной из его ролей в 1960-е годы был Гамлет в одноимённой пьесе Шекспира, а в 1990-х годах он принимал участие в бродвейских постановках «Моя прекрасная няня», «Звуки музыки» и других.