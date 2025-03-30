Ханты-Мансийск, 30 марта, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Российский биатлонист Евгений Сидоров и спортсмен из Белоруссии Иван Тулатин едва не подрались после финиша в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Об этом 30 марта сообщил «Матч ТВ».

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В этот день в рамках чемпионата России по биатлону состоялась гонка с масс-стартом на 15 км. Её победителем стал спортсмен из Белоруссии Антон Смольский, вторым на финиш приехал россиян Даниил Серохвостов, которому по регламенту досталась золотая медаль, третьим стал Ильназ Мухамедзянов.

В конце первой десятки к финишу пришли Сидоров и Тулатин. После окончания гонки биатлонисты начали выяснять отношения и толкать друг друга. По итогу их разняли другие участники спортивного состязания.

Как сообщил Тулатин в эфире телеканала, во время подъёма Сидоров подумал, что тот останавливается, затем российский спортсмен начал перестраиваться, наехав на лыжи белорусу.

«Когда начали выходить на равнину, я выходил слева. И вижу, что он отъезжает назад. Я начал уходить вправо, где тень, чтобы было полегче и закрыть коридор, и тут он мне что‑то сказал и начал ломать палку. Уже когда добрались до финиша, эмоции взяли вверх», — рассказал продолжение конфликта российский спортсмен Сидоров.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в интервью LTV обвинил тренера сборной Латвии по биатлону Илмарса Брициса в краже лыж и в избиении, произошедшем во время чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде.

По словам спортсмена, он пришёл к тренеру, чтобы обсудить произошедшее в прошлом году. Тогда, как считает Расторгуев, он по вине тренера остался без лыж. Брицис вытолкнул его из комнаты и ударил, рассказал спортсмен, добавив, что он не будет выступать за сборную под наставничеством Брициса.