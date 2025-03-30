Москва, 30 марта, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Капибар московского зоопарка выпустили в уличный вольер. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба учреждения.

Московский зоопарк. Кадр из видео

Животные по кличке Кузьма, Малая и их дети начали прогуливаться в вольере, снова изучать территорию и общаться с соседями — викуньей, ламой и гуанако, рассказали в пресс-службе.

«Зоологи подготовили ров на уличной территории капибар — они любят там плавать. Вода будет туда поступать позже — для этого должно ещё немного потеплеть. Капибары активно плавают, особенно в летнюю жару», — сказано в сообщении.

Посетители могут увидеть тренировки капибар в вольере — в дни, когда температура воздуха составляет не менее +10. Животных учат взвешиваться, участвовать в осмотрах, идти вслед за сотрудниками. В качестве вознаграждения за выполненные задания, как правило, используется кукуруза.

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Как передавало ИА Регнум, ранее в марте в Московском зоопарке установили новые камеры для онлайн-трансляций. Пользователи портала столичного мэра и правительства mos.ru могут наблюдать онлайн гималайских медведей, красных панд, енотов-полоскунов и других животных.

В начале февраля в Московском зоопарке с разницей в один день появились на свет детёныши капибары и равнинной гориллы. Детёныша гориллы посетители зоопарка могут увидеть в экспозиционном вольере павильона «Приматы», также наблюдение за ним доступно онлайн на сайте зоопарка. Равнинные гориллы относятся к видам, находящимся на грани исчезновения.