Архангельск, 30 марта, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Замглавы Архангельской обладминистрации Владимир Ананьев умер в возрасте 66 лет, упав на лед во время игры в хоккей за команду правительства. Трагический момент попал в прямой эфир, который вела Федерация хоккея региона.

Правительство Архангельской области Замглавы Архангельской обладминистрации Владимир Ананьев

Инцидент произошёл 29 марта. Ананьев принимал участие в хоккейном матче между командами правительства региона и «Т-52». Игра проходила во Дворце спорта профсоюзов. На 19-й минуте матча мужчина попытался отобрать шайбу у соперника, но упал на лёд. Он не смог подняться и потерял сознание.

Игру прервали, вокруг Ананьева собрались судьи и спортсмены, пытаясь привести его в чувство. На место прибыли работники скорой помощи. Медики госпитализировали участника матча, но спасти его так и не удалось. Комментатор трансляции отметил, что перед инцидентом никаких жёстких столкновений или падений не было.

Владимир Ананьев занимал должность заместителя руководителя администрации области и директора департамента совершенствования государственного управления администрации губернатора Архангельской области и областного правительства. Он окончил Московскую государственную юридическую академию.

В течение почти 25 лет работал в региональной прокуратуре: был помощником прокурора Ломоносовского района Архангельска, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Архангельской области. В дальнейшем — начальником отдела, начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Архангельской области. В феврале 2008 года Ананьева назначили заместителем прокурора Архангельской области.