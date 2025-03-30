Уфа, 30 марта, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Большегрузный автомобиль перевернулся и загорелся на трассе в Башкирии. Об этом сообщила Lenta.ru.

кадр из видео

ДТП случилось на трассе Уфа — Инзер. Водитель фуры остался жив, машину потушили пожарные, говорится в сообщении.

В Сети появились кадры с горящим большегрузом. На них видно, что фура лежит на боку, полностью охваченная пламенем, над ней поднимается густой тёмный дым.

Подобное ЧП случилось 19 марта в районе подмосковного Серпухова. Там, на кольцевой трассе «А-108», вспыхнул автовоз с шестью китайскими автомобилями. Водитель пытался сам потушить пламя и привлёк проезжавших мимо коллег, но безуспешно — грузовик почти полностью выгорел. К пожару, предположительно, привела неисправность одной из машин.

В феврале на МКАД в районе съезда № 41 загорелся во время движения китайский внедорожник Lixiang l9. К пожару привело замыкание в электропроводке. Водитель остановил машину и применил огнетушитель, но это не помогло. К моменту прибытию пожарных пламя полностью охватило иномарку.