Москва, 30 марта, 2025, 15:07 — ИА Регнум. В России более 77% домохозяйств имеют возможность удалять сточные воды в централизованную канализацию, а туалеты в квартире или в доме имеют почти 92% домохозяйств. Это следует из данных Росстата.

(сс) paukrus

В сравнении с 2022 годом, когда подобное исследование проводилось последний раз, санитарно-гигиенические условия проживания населения России значительно улучшились.

«В 2024 году доля домохозяйств, у которых туалет находится в квартире или в доме, достигла 91,8% — против 89,1% в 2022 году и 88,8% в 2020-м», ― сообщает РБК по ссылкой на Росстат.

Отмечается, что туалетом в виде пристройки или в общественных местах пользуются только 7,8% домохозяйств, тогда как в 2020 и 2022 годах таковых было около 10,4%. При этом доля тех, у кого вовсе нет туалета, составляет 0,4%.

Возможность сливать сточные воды в централизованную канализацию в 2024 году имели 77,1% всех домохозяйств, проживающих в России. Для сравнения: в 2022 и 2020 годах эти показатели были практически идентичными и составляли 72,6%. При этом 6,2% использовали индивидуальную канализационную систему (включая септик), а 13,7% удаляли сточные воды через систему труб в выгребные ямы. Ещё 3% заявили, что у них отсутствует система канализации.

Как сообщало ИА Регнум, в России также растёт уровень газификации населения. В 2024 году этот показатель составлял 74%. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что это является одним из самых высоких показателей в мире. Он добавил, что по программе социальной газификации заключено около 1,2 млн договоров, 950 тыс. из которых исполнено до границ участков, а 550 тыс. домовладений уже получают газ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале сообщил, что российское правительство решило продлить программу социальной газификации на весь 2025 год. По его словам, с 2021 года рамках проекта было заключено более 1,4 млн договоров на бесплатное подведение газа до границ участков, расположенных в городах, в деревнях, поселках и дачных участках.

Для многодетных семей, участников спецоперации и их родных, ветеранов войны, граждан с невысокими доходами предусмотрены дополнительные льготы. Государство компенсирует им часть затрат на необходимое оборудование и строительство газовой сети до жилого помещения не менее 100 тыс. рублей. На это направили почти 2 млрд рублей, напомнил премьер-министр.