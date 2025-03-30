Нейпьидо, 30 марта, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Вблизи города Мандалая в Мьянме утром 30 марта зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщило вьетнамское издание Vietnam+.

Xinhua/VNA

Мандалай — второй по величине город Мьянмы. Численность его населения составляет около 1,5 млн человек.

По предварительным данным, эпицентр землетрясения располагался в 27 км к северу от Мандалая. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

При этом издание со ссылкой на очевидцев отметило, что, когда начались толчки, многие жители Мандалая «в панике кричали и выбегали на улицы».

Ранее 30 марта Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано и на побережье Индонезии. Эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от города Банда-Ачеха, очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как передавало ИА Регнум, утром 28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Спустя 11 минут после первого произошло повторное землетрясение. Толчки привели к разрушениям практически по всей стране. Обрушились многие жилые дома, административные здания, школы и больницы. Также были повреждены подземные нефтепроводы и линии электропередачи.

По данным на утро 30 марта, в результате землетрясения в Мьянме погибли около 1,7 тыс. человек и пострадали около 3,4 тыс. В день землетрясения местные медики сообщали, что в больницах недостаточно врачей и медсестёр для оказания помощи всем пострадавшим.

Вечером 28 марта по указанию президента Владимира Путина два самолёта с российскими спасателями вылетели в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Сотрудники МЧС работают круглосуточно в наиболее пострадавшем районе страны. Спасатели отметили, что шансы найти живых людей под завалами ещё есть.

28 марта толчки также ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме. Землетрясение в Бангкоке, столице Таиланда, было классифицировано как крупномасштабное бедствие. В городе, в частности, обрушился строящийся небоскрёб. О пострадавших российских туристах не сообщалось.