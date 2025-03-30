Нью-Йорк, США, 30 марта, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) притащили западную технику в Курскую область без ведома Соединённых Штатов. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT).

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«Украинцы снова держали Вашингтон в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив оборудование, поставленное союзниками, на российскую территорию», — указано в публикации.

В издании отметили, что между Киевом и Вашингтоном изначально была договорённость, что западное оружие не может быть использовано на российской территории, однако украинская сторона проигнорировала её, серьёзно нарушив доверие Белого дома.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта обозреватель итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область было авантюрой и ошибкой Киева. Он отметил, что ВСУ при попытке вторжения потеряли значительное количество оружия и военной техники, а также человеческие ресурсы, которые будет сложно восполнить. Итальянец подчеркнул: в Киеве предполагали, что, захватив часть территории Курской области, смогут использовать это в качестве рычага и средства обмена, однако итог может быть прямо противоположным.

ВСУ оставили российской армии лучшие образцы своего вооружения, сбежав из Курской области. Об этом написал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. Тяжёлую технику, которую они не смогли забрать с собой, просто бросили. В качестве трофеев были оставлены лучшие единицы западной техники и артиллерии. По словам Экса, в Курской области были брошены американские танки M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицы M-777.