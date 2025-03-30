Москва, 30 марта, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Российские военнослужащие научились перехватывать украинский дрон «Фурия 2». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова оператора БПЛА 40-й бригады морской пехоты с позывным Волк.

Минобороны РФ

«На данный момент перехватили мы так называемую «Фурию». Это уже второе поколение, модернизированное. После посадки с помощью специальных систем на нашей территории мы смогли узнать, сколько частот и какие они есть, перенастроили наш РЭБ. И теперь данный вид беспилотного судна не проходит даже линию обороны», — сказал «Волк».

По его словам, враг добился в новой модернизации «Фурии 2» больших частот управления, повышения дальности и в целом устойчивости к РЭБ.

Морпех отметил, что раньше ВСУ на таких дронах имели возможность проникать в подконтрольные РФ районы на низкой высоте, пользуясь тем, что «ПВО не видела», а частоты управления такими аппаратами российским специалистам были неизвестны.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские военные научились перехватывать сигналы с беспилотников Вооружённых сил Украины и выявлять их маршруты.

В июле 2024 года журнал Forbes писал о том, что российские средства РЭБ будут представлять одну из главных угроз для наземных беспилотных платформ ВСУ.

Как сообщало издание, из-за слабого сигнала управления наземный дрон легко можно подавить с помощью средств создания помех. Также российские системы могут отслеживать поступающий сигнал, который даёт возможность армии наносить удары по операторам.

В январе 2025 года глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения украинского беспилотника «Баба-яга», на который не действуют средства РЭБ.