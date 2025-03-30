Москва, 30 марта, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Ситуация с новым неизвестным вирусом, который вызывает высокую температуру и кашель с кровью, может проясниться уже в течение суток. Об этом в воскресенье, 30 марта, заявил академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев в разговоре с ИА Регнум.

Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

В России столкнулись с неоднократными обращениями пациентов медицинских учреждений, которые жалуются на повышенную температуру и кашель с кровью. Об этом сообщают СМИ, а Telegram-канал Shot в своём материале уточняет, что, по одной из версий, симптомы вызвала микоплазменная пневмония. Специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на появившуюся информацию о случаях с новым неизвестным вирусом и взяли ситуацию под контроль.

Академик сообщил, что пока сложно говорить о том, какой это конкретно вирус, так как ещё недостаточно данных, позволяющих делать какие-то выводы. Специалист уточнил, что Роспотребнадзор занимается этим вопросом и ответы могут появиться уже в самое ближайшее время.

«Я знаю, что Роспотребнадзор над этим сейчас работает. Потому что именно для того, чтобы сказать, что это что-то новое или не новое, нужны материалы от этих пациентов. Я думаю, что в ближайшие сутки это все прояснится, что это за возбудитель», — рассказал Зверев.

Пациенты, которые обращаются с такими симптомами, как температура и кашель с кровью, сообщают, что никакие антибиотики не справляются с кровяным кашлем, а тесты на грипп категорий A и B, на COVID-19 — отрицательны. Уточняется, что в заключениях медики ставят «острую инфекцию верхних дыхательных путей».

«Если это микоплазменная пневмония, то здесь надо смотреть, какие антибиотики применяли пациенты. Потому что на микоплазму далеко не все антибиотики действуют. Основные, которые используются, они на клеточную стенку бактерии действуют, а у микоплазмы ее нет. Там другие антибиотики совсем применяются. Если их неправильно применяли, то и не помогают»,— объяснил собеседник агентства.

Специалист рассказал, что бывают микоплазменные пневмонии, которые могут приводить к таким осложнениям. Однако академик уточнил, что в таком случае это не вирусная инфекция, а бактериальная.

«Это обычно бывает, например, когда тяжело болеете, потом присоединяется бактериальная инфекция, и вот именно она вызывает тяжелую пневмонию. И с высокой температурой, и с кровотечениями. Поэтому просто надо знать, что это за пациенты»,— заявил Зверев.

В рамках профилактики он порекомендовал воздержаться пока что от посещения массовых мероприятий и стараться себя беречь. Академик также подчеркнул, что стоит придерживаться здорового образа жизни и прогуливаться на свежем воздухе.

Как сообщало ИА Регнум, в январе главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что доминировавший в России зимой вариант гриппа (вирус А (H1N1)pdm09) способен вызывать высокую температуру, одышку, боль в груди, синюшность губ и головокружение. Эксперт добавил, что данный вирус обнаруживался в РФ и годом ранее, но в небольшом проценте случаев.

В феврале эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что потепление климата на Земле способствует распространению в мире новых инфекций, а также тех, которые считались забытыми, поскольку давно не проявлялись. При этом он отметил, что распространению инфекций могут способствовать и низкие температуры, потому что человеку в случае переохлаждения сложней бороться с заражением.

2 марта инфекционист Владимир Никифоров сообщил, что россияне могут не беспокоиться о возможности распространения лихорадки денге в стране. Специалист пояснил, что двукрылого кровососущего комара, который переносит эту болезнь, в России нет.