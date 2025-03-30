Москва, 30 марта, 2025, 14:29 — ИА Регнум. На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с военкором Первого канала Анной Прокофьевой, погибшей в Белгородской области.

РИА Новости/Евгений Биятов

Церемония началась в 13:30 по мск в траурном зале Троекуровского кладбища.

Десятки сотрудников столичных и федеральных СМИ пришли проститься с Прокофьевой.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль съёмочной группы Первого канала. От взрыва Прокофьева погибла, а её коллега оператор Дмитрий Волков получил серьёзные ранения.

27 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Прокофьева многое делала для того, чтобы показать геройство российских бойцов. Представитель Кремля добавил, что журналистка могла спокойно работать в комфортных условиях, например в Москве, но посчитала своим долгом поехать на передовую.