Москва, 30 марта, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Отопление в домах жителей российских регионов могут отключить, если в течение пяти дней воздух в среднем прогревался до восьми градусов и выше. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Josh Wedin

Она напомнила, что это условие закреплено в санитарных нормах.

«Есть санитарные нормы, в соответствии с которыми отопление можно отключать, если в течение пяти дней среднесуточная температура превышает восемь градусов тепла. Но это только рекомендации», — процитировала Lenta.ru слова депутата.

Парламентарий пояснила, что обычно соответствующие решения принимают органы местного самоуправления или региональные власти.

Также Разворотнева отметила, что на решение о времени отключения отопления могут влиять различные факторы, включая финансовые соображения и наличие запасов топлива.

«У нас есть регионы, в которых стоимость отопления не полностью ложится на плечи населения, например на севере. Там часто даже котельные только дизельные», ― добавила депутат.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году отопление в Москве начали включать с 7 октября. В первую очередь тепло начали подаваться на объекты социальной сферы и в жилые дома. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства российской столицы подготовили к холодному периоду более 74 тысяч объектов, включая свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что прошедшая зима стала второй в рейтинге самых теплых по России за всю историю наблюдений. Он уточнил, что средняя температура зимы на всем Северном полушарии повторила рекордное достижение, установленное в прошлом году, с точностью до 0,1 градуса.

Ранее метеорологи предсказали теплый март в Центральной России. По мнению специалистов, вполне возможно, что удивят погодные условия и жителей других областей страны.