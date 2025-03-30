Москва, 30 марта, 2025, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с зарубежными гостями, сообщил 30 марта журналист ВГТРК Павел Зарубин.

РИА Новости

«У президента на следующей неделе ожидаются зарубежные гости», — передаёт Telegram-канал «Вести» слова журналиста.

Кто именно направляется в Россию, не уточняется. Помимо этого, глава государства продолжит заниматься вопросами развития российских регионов, добавил Зарубин.

24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Стороны договорились разработать меры по реализации договорённостей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток с 18 марта.

В этот же день Путин провёл телефонный разговор с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом аль Нахайяном. 28 марта президент РФ и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган также провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы, в том числе ситуацию на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что в Москве готовятся к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки возможного визита Ким Чен Ына в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон 1–4 апреля посетит с визитом Россию. Запланированы переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по двусторонним вопросам, добавила дипломат.