Москва, 30 марта, 2025, 14:12 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва записала песню о Великой Отечественной войне, посвящённую действиям советских войск в 1944 году в Карелии. Ролик появился в соцсети «ВКонтакте» до официального релиза.

Иван Шилов ИА REGNUM

Музыку к песне «Поцелуи войны» написал композитор Андрей Мисин, слова — поэт Андрей Ордынец. В ней есть строчки о героях, которых судьба отмечает «или миной стальной, или пулей шальной».

Запись песни в исполнении Пугачёвой опубликована в сообществе «Творчество Андрея Мисина». В фанатской группе «Алла Пугачёва. Видеоархив» появились эта и другая песня о войне под названием «Мама», но затем оба файла удалили до официального опубликования.

На канале Мисина в YouTube в январе была размещена песня «Поцелуи войны» в исполнении самого композитора. В описании говорится, что Мисин родился в городе Лодейное Поле на реке Свирь. В годы войны на другой стороне реки были финские огневые точки.

Советские бойцы 21 июня 1944 года вплавь и на плотах переправились через Свирь. Они положили начало Свирско-Петрозаводской наступательной операции, в результате которой советские войска сумели сломить оборону финской армии.

Как сообщало ИА Регнум, Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Некоторое время пара жила в Израиле. В декабре 2023 года Галкин признал, что их жизнь стала намного хуже после отъезда из России и его жена с этим полностью согласна. Однако позже певица заявила в видеообращении в соцсетях, что «нормальные люди» в Россию возвращаться не собираются.