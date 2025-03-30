Курск, 30 марта, 2025, 14:08 — ИА Регнум. С 12 марта из Суджи было эвакуировано в безопасные районы 676 человек. Об этом сообщило МЧС России в своём Telegram-канале.

МЧС России

«С 12 марта из Суджи в безопасные районы доставлены 676 человек. Сотрудники МЧС России, Минобороны РФ и иных структур оказывают помощь людям. Спасатели сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в оформлении документов, поиске родных и близких», — указано в публикации.

В ведомстве уточнили, что в точках сбора сотрудники МЧС и волонтёры помогают эвакуированным связаться с близкими по сотовой связи, находят их в социальных сетях и через свои группы. Таким образом с августа 2024 года была восстановлена связь с 1700 гражданами.

В министерстве также добавили, что в пунктах временного размещения работают психологи МЧС России, которые оказывают всю необходимую помощь и поддержку курянам. В настоящее время привлечены более 20 специалистов.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с 12 марта из освобождённых российской армией населённых пунктов курского приграничья эвакуировали 606 человек, среди которых 16 детей. Он также отметил, что с гражданами работают медики, психологи, оказывается социальная и юридическая помощь, людей обеспечивают всем необходимым.

В период с 8 по 14 марта российские военнослужащие освободили 28 населённых пунктов в Курской области, в том числе Суджу. Президент России Владимир Путин 19 марта проинформировал, что ВС России завершают разгром украинских формирований в курском приграничье.