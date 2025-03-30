Москва, 30 марта, 2025, 14:22 — ИА Регнум. В Москве участие в праздничных молитвах в честь мусульманского праздника Ураза-байрам приняли около 235 тыс. человек. Об этом 30 марта сообщил глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Агентство «Москва»

Ураза-байрам — праздник разговения, который знаменует окончание поста в священный для мусульман месяц Рамадан.

«На московских площадках — около 235 тыс. верующих», — сказал Сучков ТАСС.

Праздничные молитвы состоялись в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях столицы. Праздничная проповедь и богослужение из Соборной мечети, где собрались около 80 тыс. человек, транслировались одним из федеральных телеканалов. Праздничный намаз был проведён на территории Центра технических видов спорта «Москва» в Печатниках, в Парке культуры и отдыха «Сокольники» и в мечети «Ярдям».

Руководителей мусульманских общин и верующих поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Его телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства столицы.

«Мусульманская община активно участвует в общественной, культурной и благотворительной жизни Москвы, вносит большой вклад в укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Рассчитываю, что так будет и впредь», — написал Собянин.

Как передавало ИА Регнум, ранее мусульман с праздником Ураза-байрам поздравил президент России Владимир Путин. В своей телеграмме глава государства написал, что российские мусульмане бережно относятся к историческому наследию предков, чтут заветы и традиции, приобщают к ним молодёжь. Кроме того, президент особо отметил помощь мусульман, которую они оказывают участникам и ветеранам СВО, а также их близким.