Москва, 30 марта, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки в приграничье Курской области составили более 160 бойцов. Об этом 30 марта сообщило Минобороны РФ.

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«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей и квадроцикл и четыре пункта управления БПЛА», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовой бригад и бригады теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Кроме того, были поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Малая Рыбица, Мирополье, Могрица, Садки, Храповщина, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

За весь период боёв на курском направлении украинские формирования потеряли более 71 050 бойцов, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортёров, 2235 боевых бронированных машин, 2575 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО.

За сутки 29 марта украинские формирования потеряли в курском приграничье свыше 190 бойцов. Также было нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Днём ранее, 28 марта, ВСУ потеряли более 320 военных и два артиллерийских орудия. Также российские силы уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.