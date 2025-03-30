Пекин, 30 марта, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Китайское госуправление по регулированию рынка (SAMR) решило проверить сделку по продаже портов Бальбоа и Кристобаль Панамского канала консорциуму американских инвесторов BlackRock. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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«Мы обратили внимание на эту сделку и проведем проверку в соответствии с законом защиты честной конкуренции на рынке и защиты общественных интересов», — говорится в сообщении китайского ведомства.

По данным источника британской газеты Financial Times, ведомство собирает информацию и готовится начать расследование со следующей недели. Уточняется, что SAMR оценивает, нарушит ли сделка правила и ограничит ли конкуренцию на внутреннем рынке морских перевозок КНР и на международном рынке грузоперевозок.

4 марта конгломерат из Гонконга CK Hutchison, управляющий портами Панамского канала, сообщил об их переходе под контроль американских инвесторов. Тогда американский консорциум BlackRock-TiL приобрел 90% акций в Panama Ports Company, которая владеет и управляет портами Бальбоа и Кристобаль в Панаме. Окончательную документацию по сделке планируется подписать не позднее 2 апреля 2025 года.

Более того, BlackRock приобретет у компании 43 других порта в 23 странах. Общая стоимость активов оценивается в 22,8 миллиарда долларов.

Как передавало ИА Регнум, 20 января глава Белого дома Дональд Трамп во время инаугурации пообещал, что США вернут контроль над Панамским каналом. Он объяснил своё решение тем, что Панама якобы передала контроль Китаю над водной артерией. По мнению Трампа, этот канал играет ключевую роль в экономике и нацбезопасности США.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в тот же день отверг притязания на канал, заявив, что объект останется под контролем республики.