Московская область, 30 марта, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Жителю Ленинского района Подмосковья предъявили обвинение в убийстве предпринимателя и незаконном обороте оружия, сообщила пресс-служба регионального главка СКР в Telegram-канале.

ГСУ СК России по Московской области

Преступление было совершено 29 марта возле придорожного кафе в поселке Мисайлово. По версии следствия, 47-летний обвиняемый трижды выстрелил из огнестрельного оружия в бизнесмена, приехавшего на встречу с ним. Предприниматель скончался на месте, стрелявший сам сдался полиции.

«Мотивом совершённого им преступления явился давний конфликт с потерпевшим на фоне долговых обязательств обвиняемого», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ст. 222 УК РФ). Следователи изъяли у обвиняемого гильзы, пистолет-пулемёт, карабин «Сайга» и автомобиль, назначили ряд экспертиз. Они намерены ходатайствовать о помещении мужчины под стражу.

По информации ИА Регнум, убитого звали Армен Варданян, в Подольске у него был бизнес, связанный с неткаными материалами. Злоумышленник выстрелил Варданяну в живот и грудь, но предприниматель умер не сразу. Он успел позвонить в скорую.

«Он был ещё жив, скорую сам вызвал», — пояснил собеседник агентства.

Источник рассказал, что жена погибшего в беседе с правоохранителями назвала причиной конфликта давний долг обвиняемого. По её словам, мужчина занял у её мужа деньги примерно три года назад, после этого не раз отказывался вернуть их.

По словам женщины, её муж был честным человеком и добросовестно трудился. При этом всё, связанное с работой, он оставлял за стенами дома и не рассказывал о проблемах семье. У пары есть две дочери, 26 и 24 лет, и 19-летний сын.

Ранее похожее убийство было совершено в Чувашии. Мужчина в костюме Деда Мороза 2 января пришёл в магазин «Берёзка» в Канаше и расстрелял его владельца из двустволки, а затем скрылся. Утром 3 января подозреваемого задержали в одной из окрестных деревень. По данным следствия, он расправился с предпринимателем, который задолжал ему деньги.