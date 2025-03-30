Архангельск, 30 марта, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации Архангельской области Владимир Ананьев скончался во время игры в хоккей за команду правительства. Трагический момент попал в прямой эфир, который вела Федерация хоккея региона.

Пресс-служба правительства Архангельской области Заместитель главы администрации Архангельской области Владимир Ананьев

Это произошло 29 марта. Ананьев принимал участие в хоккейном матче между командами правительства региона и «Т — 52». Игра проходила во Дворце спорта.

В середине первого периода мужчина попытался отобрать шайбу у соперника, но упал на лед. Он не смог подняться, перевернулся на живот и потерял сознание. Матч прервали, а вокруг Ананьева собрались судьи и спортсмены, пытаясь привести его в чувства. Прибывшие работники скорой помощи госпитализировали чиновника, но спасти его не смогли.

По словам комментатора, перед инцидентом никаких жестких столкновений и падений не было.

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Причину смерти замглавы администрации установят эксперты.

Владимир Ананьев занимал должность заместителя руководителя администрации области и директора департамента совершенствования государственного управления администрации губернатора Архангельской области и областного правительства.

Владимир Ананьев родился в 1958 году в городе Львове на Украине. Окончил Московскую государственную юридическую академию. В течении почти 25 лет работал в региональной прокуратуре. В разное время он был помощником прокурора Ломоносовского района Архангельска, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Архангельской области.

В дальнейшем — начальником отдела, начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Архангельской области. В феврале 2008 года Владимира Ананьева назначили заместителем прокурора Архангельской области.