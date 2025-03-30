Вашингтон, 30 марта, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) стали склоняться к отправке на Украину воздушных и морских сил, а не сухопутных войск. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

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«Фокус внимания европейцев сместился на воздушную и морскую мощь, поскольку командующие армиями указывают на ограничения, связанные с размещением большого количества войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования неба над Украиной или в Чёрном море», — указано в публикации.

Уточняется, что европейские лидеры намерены в ближайшие недели отправить на Украину группу военных экспертов, которые оценят необходимое количество контингента для «обеспечения безопасности», а также определят возможные места дислокации европейских сил.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон выдвинули свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Данная программа предполагает ввод европейского военного контингента в эту страну, когда будет объявлено перемирие. Позже Макрон также уточнил, что главы европейских стран могут разместить войска в нескольких ключевых городах Украины: Киеве, Львове и Одессе. Он также добавил, что эти миротворческие силы в случае нападения на Украину смогут дать «военный ответ».

27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва категорически против размещения военного контингента Запада на Украине, такое решение чревато прямым столкновением России с НАТО. В Британии прекрасно осознают опасность «разыгрываемой геополитической партии», поэтому активно пытаются продвигать «обезличенную» идею формы миротворцев, добавила дипломат.