Москва, 30 марта, 2025, 13:42 — ИА Регнум. В ходе акции протеста против ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул зачитали текст петиции к ООН. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум с места событий.

ИА Регнум Митинг в защиту Евгении Гуцул в Москве

Акция проходит 30 марта у здания посольства Молдавии в РФ. В митинге участвуют представители гагаузской и молдавской диаспор из разных регионов России.

ООН, в частности, призвали ввести персональные санкций против организаторов ареста Гуцул. Действия центральных властей Молдавии являются покушением на права автономии, гарантированные Конституцией Молдавии и международными договорами, сказано в обращении.

«Мы требуем немедленно освободить Евгению Гуцул и прекратить её преследование, не имеющее правовых оснований, обеспечить неприкосновенность избранных органов власти Гагаузии в соответствие с законом, провести независимое международное расследование данного случая (ареста Гуцул. — Прим. ред.) при участие ОБСЕ, прекратить дискриминацию гагаузского народа и соблюдать принципы территориальной автономии», — гласит текст обращения.

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Как передавало ИА Регнум, 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали Гуцул в аэропорту Кишинёва. Ранее против неё было возбуждено дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Гуцул предъявили обвинения по четырём статьям, связанным с якобы имевшим место нелегальным финансированием. 28 марта суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и поместил Гуцул под арест на 20 суток. Глава Гагаузии после решения суда заявила, что не сломлена арестом и не отречётся от своих убеждений.

Ранее, 27 марта, Гуцул обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на молдавские власти и помочь в её освобождении. Политик отметила, что сфабрикованные против неё обвинения являются частью кампании по уничтожению гагаузской автономии. Россия призвала ОБСЕ оказать давление на власти Молдавии и добиться освобождения Гуцул.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют ей конкуренцию. Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум заявил: задержание главы Гагаузии указывает, что в Молдавии решили действовать по примеру румынских властей, которые незаконно устраняют своих политических конкурентов на президентских выборах.