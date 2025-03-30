Москва, 30 марта, 2025, 13:22 — ИА Регнум. Страны Прибалтики заявляют о якобы угрозе безопасности со стороны России не от большого ума. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Минобороны РФ

Ранее министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене в интервью британскому изданию The Financial Times выступили против перемирия, заявив, что прекращение огня в зоне украинского конфликта является угрозой безопасности для стран Прибалтики.

«Нормальные люди могут сказать, что прекращение боевых действий — это опасно? Значит, надо воевать тогда постоянно? Вся Европа в перманентном состоянии должна воевать, чтобы было безопасно? Я думаю, что на такие заявления даже не стоит обращать внимание. Это не от большого ума», — отметил Джабаров в беседе с «Лента. Ру».

Сенатор также заявил, что прибалты совсем потеряли чувство реальности и говорят всё, что угодно, лишь бы продлить украинский конфликт.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается воевать с НАТО. РФ не имеет ни к кому территориальных претензий и готова развивать сотрудничество, подчеркнул глава государства. При этом именно НАТО наращивает активность у российских границ и продолжает накачивать Киев оружием, приводя ситуацию к эскалации, добавил президент.