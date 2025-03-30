Пушков назвал сумму, которую USAID заплатило Time за публикацию о Зеленском
Пушков: USAID заплатило Time $4 млн за объявление Зеленского «Персоной года»
Москва, 30 марта, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) в 2022 году заплатило американскому журналу Time 4 млн долларов за то, чтобы ежедневник объявил главу киевского режима Владимира Зеленского «Персоной года». Об этом 30 марта заявил председатель комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков.
«В США стало известно, что в 2022 году агентство USAID заплатило 4 млн долларов американскому журналу «Тайм» за то, чтобы еженедельник объявил его «Персоной года» и разместил его фото на своей обложке», — написал Пушков в Telegram-канале.
По мнению сенатора, Time является не единственным СМИ, которое получило деньги за публикации подобного рода. Пушков считает, что «именно так делается информация на Западе».
Соответствующий титул журнал присудил Зеленскому в декабре 2022 года. Тогда в издании заявили, что глава киевского режима якобы стал «флагманом демократического мира в глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход этого века».
В ноябре 2023 года глава киевского режима победил в номинации «Главный мечтатель года» в рамках мероприятия, проводимого газетой Politico. Ранее, в мае того же года, Зеленскому вручили премию имени Карла Великого, которая присуждается за вклад в объединение Европы.
Как передавало ИА Регнум, в марте администрация президента США после проведённого анализа решила закрыть 83% программ USAID. Суммарно отменили 5200 контрактов, в рамках которых были потрачены «десятки миллиардов долларов». После новостей о ликвидации программ поддержки ряд СМИ на Украине призвал читателей оказать им финансовую помощь. В издании Bihus признались, что основным их спонсором было именно это агентство.
21 марта стало известно, что Евросоюз дополнительно направит 10 млн евро для финансирования «независимых медиа» на Украине из-за приостановки программ Агентства США по международному развитию. Также украинское представительство ЕС анонсировало майский конкурс заявок, в рамках которого ещё 3 млн евро выделят для укрепления местных и региональных СМИ, а также поддержку журналистских расследований на Украине.