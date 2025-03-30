Москва, 30 марта, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) в 2022 году заплатило американскому журналу Time 4 млн долларов за то, чтобы ежедневник объявил главу киевского режима Владимира Зеленского «Персоной года». Об этом 30 марта заявил председатель комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков.

© Ukraine Presidency/Global Look Press

«В США стало известно, что в 2022 году агентство USAID заплатило 4 млн долларов американскому журналу «Тайм» за то, чтобы еженедельник объявил его «Персоной года» и разместил его фото на своей обложке», — написал Пушков в Telegram-канале.

По мнению сенатора, Time является не единственным СМИ, которое получило деньги за публикации подобного рода. Пушков считает, что «именно так делается информация на Западе».

Соответствующий титул журнал присудил Зеленскому в декабре 2022 года. Тогда в издании заявили, что глава киевского режима якобы стал «флагманом демократического мира в глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход этого века».

В ноябре 2023 года глава киевского режима победил в номинации «Главный мечтатель года» в рамках мероприятия, проводимого газетой Politico. Ранее, в мае того же года, Зеленскому вручили премию имени Карла Великого, которая присуждается за вклад в объединение Европы.

Как передавало ИА Регнум, в марте администрация президента США после проведённого анализа решила закрыть 83% программ USAID. Суммарно отменили 5200 контрактов, в рамках которых были потрачены «десятки миллиардов долларов». После новостей о ликвидации программ поддержки ряд СМИ на Украине призвал читателей оказать им финансовую помощь. В издании Bihus признались, что основным их спонсором было именно это агентство.

21 марта стало известно, что Евросоюз дополнительно направит 10 млн евро для финансирования «независимых медиа» на Украине из-за приостановки программ Агентства США по международному развитию. Также украинское представительство ЕС анонсировало майский конкурс заявок, в рамках которого ещё 3 млн евро выделят для укрепления местных и региональных СМИ, а также поддержку журналистских расследований на Украине.