Лондон, 30 марта, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Киев не намерен идти ни на какие территориальные компромиссы в случае заключения мирного соглашения с Россией. Об этом в интервью британскому таблоиду The Sun заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.

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«Важно отметить, что Украина никогда не примет территориальные компромиссы или несправедливый мир», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Замглавы МИД утверждает, что президент России якобы не заинтересован в установлении прочного мира на Украине. При этом, по её словам, украинцы не хотят «мира любой ценой». Это должен быть «всеобъемлющий, справедливый и прочный мир», пояснила Беца.

Как сообщало ИА Регнум, полковник СБУ в отставке Олег Стариков 23 марта заявил, что Украина никогда не сможет вернуть территории, потерянные в ходе конфликта с Россией. Он добавил, что ситуация развивается в пользу России, поэтому Украина продолжит терять территории, если будет затягивать боевые действия. Он назвал перемирие выгодным для Киева.

Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц 2 марта заявил, что ради мирного урегулирования украинского конфликта киевскому режиму, «очевидно», придётся пойти на территориальные уступки.

Президент США Дональд Трамп, ранее отвечая на вопрос журналиста, не станет ли «опасным» сигналом сохранение за Россией территорий, прежде входивших в состав Украины, предложил сотруднику СМИ отвоевать эти территории самостоятельно.

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома отметил, что Украина, возможно, вернёт часть прежних территорий, но едва ли вернётся к границам 1991 года. 26 февраля президент США заявил, что Вашингтон в ходе переговоров попытается помочь вернуть в состав Украины «как можно больше» территорий, но уточнил, что сделать это будет сложно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале в очередной раз напомнил, что регионы, которые в 2022 году вернулись в состав России, являются неотъемлемой частью страны. Ранее Путин подчеркнул, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области являются историческими территориями России.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией 30 сентября 2022 года по итогам референдумов. В этот день российский президент и главы регионов подписали договоры о вхождении земель в состав РФ. В перечень субъектов РФ в Конституции их официально внесли 6 октября 2022 года.