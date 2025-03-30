Москва, 30 марта, 2025, 12:53 — ИА Регнум. К 2026 году доля китайских иномарок в российском автомобильном импорте может вырасти до 90%. Об этом сообщил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

«Рост китайских марок продолжится в 2025–2026 годах: сегодня эта доля выше 80% в импорте, по итогам 2025 года подойдёт к порогу 90%», — отметил он в беседе с ТАСС.

При этом имеет место точка зрения, согласно которой доля китайских авто на российском рынке, напротив, снизится.

«Сейчас новый тренд появился, вместо китайских автомобилей стали псевдороссийские бренды. Поэтому формально китайцы уменьшаются, но увеличивается Belgee, Knewstar, Xcite, «Москвич» и так далее», — отметил директор «Автостата» Сергей Целиков.

Он добавил, что, если Chery всё-таки решится и переименует весь бренд в Tenet, доля условно китайских автомобилей станет ещё меньше. По словам Целикова, российские бренды-двойники постепенно «отъедают» процент у китайцев.

Как передавало ИА Регнум, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин 25 марта сообщил, что в 2025 году российский автомобильный рынок могут покинуть десятки китайских брендов. Он уточнил, что речь идёт о моделях малоизвестных производителей, которые за три года так и не наладили продажи в России.

Автоэксперт Пётр Баканов в разговоре с ИА Регнум высказал мнение, что, несмотря на слухи о возможном возвращении различных зарубежных автомобильных брендов в Россию, массового ухода китайских производителей ожидать не следует. Специалист уверен, что наиболее известные марки из Китая на российском рынке останутся. Собеседник агентства усомнился, что такие бренды, как Chery, Haval, Geely или Changan, захотят потерять такой кусочек рынка.