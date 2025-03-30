Владивосток, 30 марта, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Почти 100 детей из четырех дальневосточных регионов не смогли уехать на отдых в Китай и остались во Владивостоке из-за туроператора-мошенника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Guo Feizhou/XinHua/Global Look Press

«Туроператор из Владивостока взяла на себя обязательства по организации досуга детей из Хабаровского и Камчатского краёв, Магаданской, Сахалинской областей. Она не смогла должным образом организовать выезд детей в Китайскую Народную Республику, в результате чего почти 100 детей и их законные представители не покинули страну из-за отсутствия приобретённых для них путёвок», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уточняется, что индивидуальный предприниматель не включена в Единый федеральный реестр туроператоров. Этой ночью 27 детей в сопровождении пяти взрослых были отправлены из Владивостока домой, еще 75 отправятся домой 30 марта на железнодорожном и авиатранспорте.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года бизнесмен из Москвы стал жертвой мошенницы при покупке тура на Сейшельские острова. Мужчина отдал 450 тысяч рублей, но так и не смог улететь в отпуск.