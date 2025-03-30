Москва, 30 марта, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Днём 30 марта возле посольства Молдавии в Москве началась акция протеста представителей молдавских и гагаузских диаспор против ареста башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум с места событий.

ИА Регнум Митинг в защиту Евгении Гуцул в Москве

Это уже второй митинг в поддержку Гуцул. Акция проходит в присутствии журналистов.

Участие в митинге принимают молдаване и гагаузы, проживающие в разных регионах России. Они скандируют «Евгения, мы с тобой!», «Сегодня закрыли башкана, завтра отберут землю!», «Санду (Майя Санду — президент Молдавии. — Прим. ред.), отпусти Гуцул!» и другие лозунги.

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В ходе митинга организаторы зачитали обращение Гуцул. Она назвала свой арест ударом по правам и свободам жителей автономии и отметила, что никакие ложные обвинения не заставят Гагаузию отказаться от борьбы. Гуцул подчеркнула, что её «в каменной клетке» греет поддержка земляков и единомышленников, и призвала продолжать отстаивать права народа Гагаузии, добавив, что настоящая борьба только начинается.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали Гуцул в аэропорту Кишинёва. Ранее против неё было возбуждено дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

После задержания Гуцул предъявили обвинения по четырём статьям, связанным с якобы имевшим место нелегальным финансированием. 28 марта суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и поместил Гуцул под арест на 20 суток. Глава Гагаузии после решения суда заявила, что автономию обезглавили, но подчеркнула, что не сломлена арестом и не отречётся от своих убеждений.

Ранее, 27 марта, Гуцул обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на молдавские власти и помочь в её освобождении. Политик отметила, что сфабрикованные против неё обвинения являются частью кампании по уничтожению гагаузской автономии. Россия призвала ОБСЕ оказать давление на власти Молдавии и добиться освобождения Гуцул.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум заявил: задержание главы Гагаузии указывает, что в Молдавии решили действовать по примеру румынских властей, которые незаконно устраняют своих политических конкурентов на президентских выборах.