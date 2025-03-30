Москва, 30 марта, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Российские войска в минувшие сутки нанесли удары по аэродромам ВСУ, предприятию по сборке беспилотников противника и иным объектам. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Минобороны.

Telegram/Минобороны России

Удары наносились авиацией, дронами, ракетами и артиллерией.

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах», — сказано в сообщении.

Кроме того, в минувшие сутки ВС РФ нанесли ракетный удар по подразделениям Службы безопасности Украины и сил спецопераций главного управления разведки минобороны Украины. Было уничтожено до 170 человек. Также был освобождён населённый пункт Запорожье в ДНР. Совокупные потери противника в указанный срок составили до 1495 человек.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта в Минобороны сообщили, что за неделю ВС РФ нанесли семь групповых ударов по целям на Украине. Были поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения ударных дронов и подготовки их операторов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации подразделений противника.

27 марта президент Владимир Путин заявил, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. Глава государства отметил: ранее он говорил, что ВС РФ «дожмут» противника, но теперь есть основания полагать, что российские войска противника «добьют».

Президент также заявил, что Луганская Народная Республика на данный момент освобождена от ВСУ на 99%, а Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области — более чем на 70%.