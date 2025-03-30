Москва, 30 марта, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Российские военные нанесли ракетный удар по подразделениям Службы безопасности Украины (СБУ) и сил спецоперации Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом 30 марта сообщили в российском Минобороны.

Telegram/Минобороны России

В результате уничтожены до 170 человек.

«В результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР Украины уничтожено до 170 украинских боевиков и иностранных наемников», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта российские войска поразили цех сборки, места хранения и пункты управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины. Также ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов и скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали управляемую авиационную бомбу JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 73 дрона ВСУ самолётного типа.

За неделю, в период с 22 по 28 марта, ВС РФ нанесли семь групповых ударов по целям на Украине. В результате поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения, пункты подготовки операторов ударных дронов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации бойцов.

27 марта российские войска нанесли удары по производственным зданиям оружейного предприятия на Украине, а также складам реактивных снарядов и боеприпасов. Кроме того, ВС России поразили бойцов и технику украинских формирований, а также иностранных наёмников в 157 районах.