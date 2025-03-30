Москва, 30 марта, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две авиационные бомбы JDAM и 78 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 30 марта сообщило Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке дронов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах.

В результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР Украины уничтожено до 170 украинских боевиков и иностранных наёмников.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 660 самолётов, 283 вертолёта, 49 030 БПЛА, 601 ЗРК, 22 596 танков и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины РСЗО, 23 109 орудий полевой артиллерии и миномётов, 33 530 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 29 марта, расчёты ПВО уничтожили 73 украинских дрона, а также управляемую авиабомбу JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США. В период с 22 по 28 марта российские средства ПВО сбили два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины.