Москва, 30 марта, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Запорожье в ДНР. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Кроме того, в минувшие сутки ВС РФ нанесли ракетный удар по подразделениям Службы безопасности Украины и сил спецопераций главного управления разведки минобороны Украины. Было уничтожено до 170 человек.

Также российские войска нанесли удары по аэродромам противника, складам боеприпасов и предприятию по производству дронов. Силы ПВО РФ за сутки сбили 78 беспилотников ВСУ и две авиабомбы JDAM. Совокупные потери противника в указанный срок составили до 1495 человек.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 29 марта, в военном ведомстве проинформировали об освобождении населённых пунктов Веселовка в Сумской области, Пантелеймоновка в ДНР в Щербаки в Запорожской области.

27 марта президент Владимир Путин заявил, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. Глава государства отметил: ранее он говорил, что ВС РФ «дожмут» противника, но теперь есть основания полагать, что российские войска противника «добьют».

Президент также заявил, что Луганская Народная Республика на данный момент освобождена от ВСУ на 99%, а Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области — более чем на 70%.