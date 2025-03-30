Донецк, 30 марта, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Российский бойцы в зоне проведения спецоперации подбили бронеавтомобиль Oshkosh американского производства, который использовали украинские военные. Об этом 30 марта сообщил командир ремонтной роты в составе 39-й гвардейской мотострелковой бригады Вооруженных сил России с позывным Механик.

PEOSoldier

Он уточнил, что бронеавтомобиль стоимостью $500 тыс. является заменой известному Hummer. Его уничтожили с помощью двух беспилотников.

«Данный автомобиль <…> был уничтожен нашим расчетом БПЛА — двумя FPV-дронами стоимостью 35–40 тыс. рублей (примерно $400–450. ― Прим. ред.)», ― процитировало «РИА Новости» военного.

Мастер ремонтной роты с позывным Малой добавил, что Oshkosh имеет хорошую броню и усиленную ходовую часть. Однако есть существенный недостаток ― на технике установлено много электроники, и при выходе из строя любого датчика машина не сдвинется с места.

«Прилетело два FPV-дрона, моторный отсек повредило, произошло возгорание, повредили двигатель», ― привёл подробности военный.

По словам российского бойца, при осмотре подбитой машины в ней обнаружили стреляные гильзы от штатного пулемета, что говорит о том, что Oshkosh принимал активное участие в боевых действиях.

Механик добавил, что российские военные планируют поставить трофейный бронеавтомобиль на колесный ход и восстановить повреждённую переднюю часть. После этого машину отправят в музей техники, захваченной в ходе специальной операции на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта сахалинские бойцы захватили технику украинских войск, включая технику иностранного производства. Среди трофеев — американский бронетранспортер MaxxPro, французский БТР Renault и бронированная машина «Казак».

По данным Минобороны, MaxxPro и «Казак» подорвались на минах, которые ранее установили дальневосточные бойцы. Отмечается, что Renault был поражен российским БПЛА и больше не является пригодным для использования. Вся техника была вывезена с поля боя. Все пригодные экземпляры отремонтируют для пополнения коллекции трофейного иностранного вооружения, заявили в ведомстве.

23 марта Вооружённые силы России с помощью беспилотников «Иноходец» и «Форпост» уничтожили иностранную технику украинских формирований, эвакуируемую из Курской области в Сумскую. В числе уничтоженной техники были боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, боевые разведывательные машины и артиллерийские орудия.

23 февраля на площади рядом с краевым центром единоборств в Хабаровске, где прошёл военно-патриотический форум «Защитник Отечества», прошла выставка трофейной техники ВСУ и НАТО. Здесь можно было увидеть британскую бронированную санитарную машину Samaritan, которую захватили ВС РФ на кураховском направлении, и медицинский автомобиль M1152 HMMWV на базе военного джипа производства США. Кроме того, на выставке представили тяжёлую бронемашину Cougar, два бронетранспортёра International MaxxPro, бронетранспортёры БТР-4 «Буцефал» и M113.