Нейпьидо, 30 марта, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 1,7 тысячи, еще 3,4 тысячи человек пострадали. Об этом сообщает центральное телевидение Китая со ссылкой на правительство Мьянмы.

Miao Juesuo/XinHua/Global Look Press

«Число погибших из-за землетрясения в Мьянме возросло до 1,7 тысячи, еще 3,4 тысячи человек получили ранения, а еще 300 до сих пор числятся пропавшими без вести», — говорится в сообщении центрального телевидения КНР в соцсети Х.

28 марта в Мьянме было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда, по разным оценкам, составляла от 7,7 до 7,9. Позже последовал второй толчок магнитудой 6,4.

По всей стране были зафиксированы разрушения: обрушились многие жилые дома, административные здания, школы, больницы и храмы. Также повреждения получили подземные нефтепроводы и линии электропередачи.

Как передавало ИА Регнум, Россия направила в Мьянму два самолёта МЧС со сводным отрядом из 120 спасателей. Руководитель сводного отряда Сергей Воронцов заявил, что специалисты будут работать круглосуточно, в три смены.

По его словам, шансы найти и спасти людей под завалами обрушившихся зданий в Мьянме всё еще есть. Воронцов отметил, что самая сложная обстановка сложилась в Мандалае — туда уже прибыл аэромобильный госпиталь МЧС РФ. Также планируется направить в провинцию мобильную группу для проведения разведки и определения масштабов разрушений.