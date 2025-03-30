Поэт Цыганов рассказал, как к нему пришли слова песни об операции в Судже
Поэт Цыганов: песня «Труба» об операции в Судже была написана за 15 минут
Москва, 30 марта, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Всего за 15 минут была написана песня «Труба», посвящённая операции «Поток» по освобождению районного центра Суджа под Курском. Об этом автор песни Вадим Цыганов рассказал «РИА Новости».
Песню об операции российских военных впервые исполнила супруга поэта Вика Цыганова. Она выступила 25 марта в Екатеринбурге на площадке возле Храма на Крови, где установили участок трубы длиной 16 метров. По трубе такого же диаметра бойцы прошли в тыл украинских войск.
«Слова песни не шли. И тут я обратился к Господу — помоги. И, правда, через 15 минут песня была готова. Одним словом, Божье провидение», — сказал Цыганов.
Певица добавила, что песня посвящена героям России — павшим и живым. Операцию «Поток» она назвала не просто эпохальной, а эпической, достойной включения в анналы военного искусства.
«В ней вся сила духа русского воина. Они лучшие воины мира, русские богатыри», — подчеркнула Цыганова.
Операцию «Поток» российские военные провели в начале марта, чем положили начало освобождению Суджи и практически всей части Курской области, оккупированной украинскими силами. Бойцы прошли 15 км по трубе газопровода и подземному ходу, обустроенному в тылу противника, чтобы обойти группировку ВСУ в Судже. Неожиданный выход на поверхность позволил освободить промышленную зону города.