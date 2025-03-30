Москва, 30 марта, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Всего за 15 минут была написана песня «Труба», посвящённая операции «Поток» по освобождению районного центра Суджа под Курском. Об этом автор песни Вадим Цыганов рассказал «РИА Новости».

Global Look Press/Ilya Moskovets/URA.RU

Песню об операции российских военных впервые исполнила супруга поэта Вика Цыганова. Она выступила 25 марта в Екатеринбурге на площадке возле Храма на Крови, где установили участок трубы длиной 16 метров. По трубе такого же диаметра бойцы прошли в тыл украинских войск.

«Слова песни не шли. И тут я обратился к Господу — помоги. И, правда, через 15 минут песня была готова. Одним словом, Божье провидение», — сказал Цыганов.

Певица добавила, что песня посвящена героям России — павшим и живым. Операцию «Поток» она назвала не просто эпохальной, а эпической, достойной включения в анналы военного искусства.

«В ней вся сила духа русского воина. Они лучшие воины мира, русские богатыри», — подчеркнула Цыганова.

Операцию «Поток» российские военные провели в начале марта, чем положили начало освобождению Суджи и практически всей части Курской области, оккупированной украинскими силами. Бойцы прошли 15 км по трубе газопровода и подземному ходу, обустроенному в тылу противника, чтобы обойти группировку ВСУ в Судже. Неожиданный выход на поверхность позволил освободить промышленную зону города.