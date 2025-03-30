Вашингтон, 30 марта, 2025, 11:46 — ИА Регнум. Предназначенные для Вооружённых сил Украины (ВСУ) австралийские танки M1A1 Abrams застряли на территории Польши. Об этом пишет американский журнал The National Interest (NI).

IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

«В прошлом году Австралия обязалась отправить 49 M1A1 Abrams на Украину. Эти ценные машины в настоящее время находятся в Польше, поскольку работы на передаточном предприятии, управляемом американцами, приостановлены. Подаренные танки могут этой весной застрять в Польше, вместо того чтобы быть переброшенными сразу на Украину, где они крайне необходимы», — указано в публикации.

Уточняется, что работы по подготовке танков к боевым действиям должны были проводиться на польском заводе в Жешуве, однако работы на объекте в настоящее время приостановлены, а американские подразделения были выведены с него.

Также отмечается, что Канберра рассчитывает получить от Вашингтона новую версию Abrams М1А2 вместо своих старых танков, отправленных на Украину.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта газета The New York Times написала, что из 31 танка Abrams, переданного американской стороной Украине в 2023 году, 19 были уничтожены, захвачены либо выведены из строя. При этом часть из них обездвижены беспилотниками. Все оставшиеся танки из полученной партии отвели от линии фронта.

29 марта российские военнослужащие также сообщили, что танки Abrams уничтожаются с использованием самодельных мин стоимостью 200 рублей.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на то, что никакие поставки вооружений Киеву не изменят ход спецоперации. Российские военные уничтожали и будут уничтожать западную военную технику, подчеркивал глава государства.