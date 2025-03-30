Москва, 30 марта, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Иностранную военную и гуманитарную помощь, направленную Украине странами НАТО, можно приобрести в интернете. Объявления о продаже формы и западных сухпайков на сайтах размещают украинцы. Об этом свидетельствуют данные социальных сетей.

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«На специализированном сайте можно приобрести иностранную форму, спальники, противогазы, шлемы, раскладные кровати, складные печки, офицерскую канцелярию, даже литературу стран НАТО», ― сообщило «РИА Новости».

Также там можно купить американские, шведские, норвежские, французские, канадские и польские западные сухпайки. На некоторых платформах в единичных экземплярах предлагают уникальный «сувенир с учений». Кроме того, украинцы продают гуманитарную помощь европейских стран, в частности, «гуманитарные» многоразовые подгузники.

Так, комплект новой формы австрийской армии стоит 1450 гривен (2929 рублей), канадский шлем — 8500 гривен (17 170 рублей), самый дорогой, французский, сухпаек обойдётся в 845 гривен (1,7 тыс. рублей.

Отмечается, что это дороже украинских аналогов, которые активно продают в интернете.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 2 февраля заявил, что Украина получила от США только 75 млрд из 177 млрд долларов на поддержку. Глава киевского режима добавил, что не знает, где остальные деньги.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал враньём слова Зеленского о непонимании, куда делась часть помощи. По его мнению, пропавшие деньги осели в карманах чиновников США и Украины. Политик добавил, что воровство средств начиналось ещё в Пентагоне, ЦРУ и на американских оборонных предприятиях.

Американский президент Дональд Трамп считает, что Зеленский сам не знает, где находится половина денег, полученных Украиной от США. По его словам, Украина должна объяснить, куда делись выделенные Вашингтоном средства, либо вернуть их.

Ещё в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин утверждал, что Украина продаёт оружие на Ближний Восток. По его словам, оттуда вооружение распространяется по всему миру. Медведев отмечал, что переданное Западом Киеву оружие активно применяется в Израиле. Коррумпированные украинские власти и раньше воровали и торговали всем, что получали: газом и нефтью, продуктами, материалами, констатировал замглавы Совбеза.

Западные эксперты также заявляли, что поставляемое украинской армии оружие не доходит до военных. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что оружие из США «исчезает».

В начале марта журналист Такер Карлсон заявил, что киевские власти в больших количествах продавали на чёрном рынке оружие, которое поставляли США. За американскую военную помощь они получали 20% от его цены. Оружие попало в руки группировок по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и контролирующие Сирию силы.