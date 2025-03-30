Джакарта, 30 марта, 2025, 11:35 — ИА Регнум. На побережье Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Xu Qin/XinHua/Global Look Press

Как следует из данных сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от города Банда-Ачеха, а очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

28 марта в Мьянме было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда, по разным оценкам, составляла от 7,7 до 7,9. Спустя некоторое время за первым подземным толчком последовал второй с магнитудой 6,4. В результате буйства стихии по всей стране были зафиксированы разрушения: обрушились многие жилые дома, административные здания, школы, больницы, храмы. Также повреждения получили подземные нефтепроводы и линии электропередачи.

По последним данным, число погибших в результате стихийного бедствия превысило 1,6 тыс. человек, а еще свыше 3,4 тыс. человек пострадали.

Как передавало ИА Регнум, Россия направила в Мьянму два самолёта МЧС со сводным отрядом из 120 спасателей. Руководитель сводного отряда Воронцов заявил, что специалисты будут работать круглосуточно, в три смены.

Толчки также ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и Вьетнаме.