Москва, 30 марта, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Выводы о якобы новом вирусе, который распространяется в России и вызывает кровавый кашель, преждевременны, пока нет результатов хотя бы одного исследования. Об этом эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил в беседе с ТАСС.

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Ранее в Сети появились сообщения, что жители России, заразившиеся неизвестным вирусом, неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом тесты на грипп и коронавирус не подтверждаются.

«Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования. Самое главное, где этот вирус, где эти заболевания были зарегистрированы», — сказал Онищенко.

По его словам, официальный доклад Института имени Пастера в Санкт-Петербурге, который занимается гриппом, не содержит сведений о каком-либо новом вирусе.

Кроме того, сильное повышение температуры может происходить на фоне тяжёлого течения другой болезни, а выделение крови при отхаркивании возможно в силу индивидуальных особенностей организма, добавил эпидемиолог.

Онищенко призвал быть внимательными к себе, к старшим членам семьи и детям и вовремя реагировать на проявления заболеваний.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что проверят сведения о случаях заболевания, предположительно, вызванных неизвестным вирусом. В ведомстве добавили, что запросили их у администрации Telegram-канала SHOT, который распространил информацию об инфекции.