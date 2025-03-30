Лондон, 30 марта, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Прекращение огня в зоне украинского конфликта является угрозой безопасности для стран Прибалтики. Об этом заявили министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене в беседе с британским изданием The Financial Times (FT).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Давайте не будем питать никаких иллюзий. Москва воспользуется временем после прекращения огня, чтобы нарастить свои военные возможности», — отметил Шакалене.

Певкур в свою очередь заявил, что перемирие даст Москве возможность перегруппироваться и перераспределить свои силы, что, по его мнению, несёт в себе угрозу безопасности стран Прибалтики.

Главы оборонных ведомств также выразили обеспокоенность по поводу запланированных на сентябрь российско-белорусских военных учений «Запад».

Комментируя ввод «миротворцев» на Украину, Певкур и Шакалене также заявили. что размещение войск не должно реализовываться в ущерб восточному флангу НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта минобороны Литвы сообщило, что купит у Киева оружие на €20 млн для передачи украинской армии. В ходе переговоров Шакалене с представителем Украины Александром Камышиным обсуждалась возможность совместного производства оружия на территории Литвы. Власти республики заверили, что и в дальнейшем будут «эти инвестиции наращивать».

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается воевать с НАТО. РФ не имеет ни к кому территориальных претензий и готова развивать сотрудничество, подчеркнул глава государства. При этом именно НАТО наращивает активность у российских границ и продолжает накачивать Киев оружием, приводя ситуацию к эскалации, добавил президент.