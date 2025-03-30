Атланта, США, 30 марта, 2025, 11:13 — ИА Регнум. Гол российского полузащитника Алексея Миранчука помог «Атланта Юнайтед» одержать победу над «Нью-Йорк Сити» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

MLS

Встреча проходила в Атланте. Счёт в матче открыл австрийский атакующий полузащитник «Нью-Йорка» Ханнес Вольф. Миранчук точным ударом сравнял счёт в концовке первого тайма.

Второй тайм начался не очень благоприятно для хозяев, ведь они пропустили два мяча в течение нескольких минут. Сначала коста-риканский нападающий Алонсо Мартинес забил с пенальти, а ещё через три минуты Вольф оформил дубль.

Однако «Атланте» удалось отыграть два мяча за счёт автогола американского полузащитника «Нью-Йорка» Китона Паркса, а также гола парагвайца Мигеля Альмирона. Победу клубу из Джорджии принёс мяч ивуарийского нападающего Эммануэля Латте Лата, забитый на 84-й минуте встречи.

После данного матча «Нью-Йорк» и «Атланта» имеют по восемь очков, располагаясь на 10-м и 11-м местах в таблице, соответственно.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года голевой пас Миранчука помог «Атланте» обыграть «Интер Майами», в составе которого выступает аргентинский форвард Лионель Месси. На 94-й минуте матча россиянин ассистировал португальскому хавбеку Шандре Силве, что принесло его клубу победу со счётом 2:1.