Тамбов, 30 марта, 2025, 11:07 — ИА Регнум. В Тамбове двое детей погибли от отравления угарным газом, еще три человека были госпитализированы. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

СУ СК России по Тамбовской области

«По предварительным данным, в доме во 2-м Почтовом проезде города Тамбова в результате отравления угарным газом погибли двое малолетних детей (месяц и четыре года)», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что были госпитализированы 13-летняя девочка и родители. На место происшествия выезжал прокурор Советского района Сергей Антонов.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года в Ингушетии взрослый и четверо детей были госпитализированы в результате отравления угарным газом в жилом доме. Тогда газовая служба установила факт неисправности вытяжной системы газовой водонагревательной колонки, которая могла стать причиной отравления людей.