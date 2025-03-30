Санкт-Петербург, 30 марта, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Пенсионера с продуктовой тележкой, в которой были фрагменты женского тела, задержали в Санкт-Петербурге. Убитой оказалась хозяйка квартиры, которую снимал мужчина, сообщила пресс-служба петербургского главка МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Днём 29 марта в Центральном районе участковый полицейский остановил 77-летнего мужчину с подозрительным грузом возле дома 9 по Загородному проспекту. На место немедленно прибыли следователи и криминалисты. В квартире, где проживал пенсионер, также нашли человеческие останки.

«По горячим следам полицейские установили личность погибшей — 63-летней уроженки города Кемь Республики Карелия, владелицы квартиры в этом доме», — говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, 28 марта квартиросъёмщик расправился с хозяйкой квартиры, которая пришла к нему за арендной платой, после чего расчленил тело и решил выбросить в мусорный бак, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Останки мужчина разложил по пакетам, которые с помощью продуктовой тележки вывозил на улицу. Пенсионеру предъявили обвинение, следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало о других подобных преступлениях, совершённых в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Так, 1 марта в Петербурге около Рыбацкого моста на берегу Невы нашли два чемодана с останками мужчины. Двух жителей Мурино, подозреваемых в убийстве, задержали через несколько дней в Петрозаводске. Это трансгендерная «семейная пара» (ЛГБТ — признано экстремистским движением в РФ и запрещено): 26-летняя актриса Лолита (в прошлом Аркадий, сменивший пол на женский) и её ровесник Даниил. По данным следствия, 26 февраля они расправились со своим знакомым, 27-летним трансгендером Ариной (в прошлом Вячеслав), который в тот день зашел к ним в гости.

В феврале текущего года 68-летний петербургский историк Олег Соколов, приговорённый к 12,5 года колонии за убийство и расчленение аспирантки СПбГУ, обратился в Минобороны и ФСИН с просьбой разрешить ему отправиться в зону спецоперации. Резонансное убийство сожительницы Анастасии Ещенко он совершил в ноябре 2019 года в своей квартире на набережной Мойки. Пара поссорилась на почве ревности, после чего Соколов выстрелил в женщину из незаконно хранившегося у него обреза малокалиберной винтовки. Затем он душил жертву, ещё три раза выстрелил в неё, а тело расчленил и выбросил в реку.