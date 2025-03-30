Вашингтон, 30 марта, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки после завершения конфликта на Украине могут переосмыслить свои отношения с Россией. Об этом сообщил журнал The National Interest (NI).

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Вероятность окончания боевых действий на Украине открывает новые возможности для переосмысления российско-американских отношений», — отметил в статье обозреватель Алекс Литл.

Он считает, что нынешние события говорят о готовности президента США Дональда Трампа скорректировать стратегию по развитию связей с Москвой.

«Возможно, он сочтёт РФ надёжным экономическим партнёром, взаимодействие с которым будет выгодно для США, и сделает Европу более мирным регионом», — пояснил Литл.

Он отметил, что экономические санкции были одним из самых мощных инструментов в арсенале внешней политики США на протяжении десятилетий, однако зачастую они не достигали своих целей. По мнению обозревателя, в основу нового подхода США к России будет поставлено экономическое взаимодействие, а не принуждение, как в последние годы.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация в отношениях России и США начала меняться в сторону улучшения после телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трамп, который они провели 18 марта. В беседе главы государств обсудили вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. При этом, говоря о возможности перемирия, Путин назвал ключевым условием для приостановки огня полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

23 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что потенциал взаимного сотрудничества России и США трудно переоценить. Он отметил, что, невзирая на отсутствие согласия по каким-либо вопросам, двум странам не стоит отказываться от взаимной выгоды.

Глава Белого дома 24 марта заявил, что Москва и Вашингтон в рамках переговоров по Украине обсуждают крупные сделки по экономическому развитию, которые будут заключены между США и Россией.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, между Москвой и Вашингтоном сложился очень хороший диалог, американская сторона пытается понять российскую позицию. Он отметил, что реальный прогресс в переговорах сторон может быть достигнут только через компромиссы и дискуссии.