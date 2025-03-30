Бангкок, 30 марта, 2025, 10:46 — ИА Регнум. В Бангкоке в районе Чатучак спасатели продолжают разбирать завалы рухнувшего 30-этажного здания в поисках пропавших без вести. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на столичное управление города.

Adirach Toumlamoon/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В результате землетрясения 32 человека пострадали, а 83 человека пропали без вести — большинство из них находятся под обломками рухнувшего 30-этажного здания», — передает агентство.

По его данным, при поисковых работах задействовали тяжелую технику, дроны с тепловизорами и кинологов с собаками. Также был развернут оперативный штаб и полевой госпиталь, а благотворительные организации и производители продуктов наладили снабжение едой и водой сотрудников экстренных служб.

Землетрясение в Бангкоке произошло 28 марта примерно в 09:20 мск. Толчки магнитудой 7,7 продолжались около 10 минут.

В результате землетрясения около 20 человек оказались заблокированы в шахте лифта. Была объявлена эвакуация жителей высотных домов. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават ввела в столице страны режим чрезвычайного положения.

Как передавало ИА Регнум, по последним данным, в результате буйства стихии погибли 17 человек. Также известно о 32 пострадавших и 83 пропавших без вести.