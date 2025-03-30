Москва, 30 марта, 2025, 10:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют только импортные боеприпасы с лета 2022 года. Об этом заявил украинский военнопленный Александр Смольников.

Telegram/Минобороны России

«Уже с 22-го года были иностранные снаряды. Лето, где-то уже конец лета. Потому что уже старые советские, они уже закончились. Ящики поломанные, которые где-то из складов привозили, ещё остатки такого всего. Потом уже пошли, видно, что по ящикам, что они новые», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

В агентстве уточнили, что Смольников принимал участие в боевых действия почти с самого начала украинского конфликта. Он был мобилизован 24 февраля 2022 года в Черниговской области. В плен он сдался в лесопосадке близ Угледара.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта Евросоюз не утвердил инициативу главы европейской дипломатии Каи Каллас о военной помощи Украине. На саммите Франция совместно с Италией заблокировали выделение дополнительных €5 млрд для приобретения боеприпасов киевскому режиму в 2025 году. Итоговый документ не содержал упоминаний ни о выделении €40 млрд, как предусматривал первоначальный план, ни €5 млрд по сокращенному варианту.

О возможной остановке военной помощи Украину предупредили и в Чехии. Действующий премьер-министр страны Пётр Фиала заявил, что киевский режим может лишиться 500 тыс. снарядов от Чехии, если к власти в республике придет оппозиционное движение ANO во главе с экс-премьером страны Андреем Бабишем.

26 марта сам глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью журналу Time заявил, что у властей Украины нет денег на обеспечение армии. По его словам, ВСУ должны финансироваться именно западными странами.

При этом президент России Владимир Путин отмечал, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине и возможности разрешить его дипломатическим путём является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму, а также прекращение принудительной мобилизации на Украине.