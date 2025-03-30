Москва, 30 марта, 2025, 10:29 — ИА Регнум. Увеличенные пенсии в апреле получат две категории граждан. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Во-первых, <…> на 14,75% увеличатся социальные пенсии. Они, например, выплачиваются гражданам, у которых не были сформированы пенсионные права на назначение страховой пенсии», ― процитировала «Российская газета» слова эксперта.

Также, по словам Балыгина, с 1 апреля вырастут пенсии у россиян, которым в марте исполнилось 80 лет.

У первой категории граждан после индексации средний размер социальной пенсии вырастет почти на 2 тыс. рублей и составит 15,5 тыс. рублей. Россияне в возрасте 80 лет и старше будут получать на треть больше в сравнении с текущим размером выплат. Например, если в декабре 2024 года пенсия составляла 35,6 тыс. рублей, то после февральской индексации она превысит 39 тыс. рублей, уточнил эксперт.

В апреле дополнительная фиксированная выплата к пенсии у мартовских юбиляров увеличится на 8,9 тыс. рублей, а компенсационная надбавка составит 1314 рублей. Таким образом, размер страховой пенсии достигнет почти 49,3 тыс. рублей. Это более чем на 38% больше суммы выплат за декабрь 2024 года, отметил Балынин.

Как передавало ИА Регнум, с 1 января страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а затем по поручению президента РФ Владимира Путина была проведена дополнительная индексация исходя из инфляции в 9,5%.

С 1 апреля увеличиваются социальные пенсии. Их проиндексируют на 14,75%. Повышение привязано к прожиточному минимуму, что делает выплаты более соответствующими реальным нуждам людей. Повышение затронет почти 4,2 млн россиян. Поддержку государства получат люди с инвалидностью, граждане, потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 26 марта сообщил, что в России с 2026 года индексация страховых пенсий будет осуществляться в два этапа: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учётом роста доходов Социального фонда.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов 18 марта рассказал, что россияне могут повысить свою пенсию с помощью контроля учёта трудового стажа. Он отметил, что это можно сделать с помощью выбора выгодного пенсионного фонда, использования срочных пенсионных выплат, а также перевода материнского капитала в накопительную пенсию (только для женщин).