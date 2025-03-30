Москва, 30 марта, 2025, 10:15 — ИА Регнум. Российские следователи установили новые факты мародёрства и террористических атак, совершённых украинскими военными в отношении мирного населения Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

О действиях ВСУ правоохранителям рассказали мирные жители, эвакуированные из курского приграничья. Сотрудники СК намерены установить и привлечь к ответственности тех, кто причастен к преступлениям.

«В ходе допросов установлено, что в августе 2024 года в селе Мартыновка Суджанского района украинские боевики, незаконно вторгнувшись на территорию Российской Федерации, размещали военную технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома мирных жителей и занимались мародёрством», — отметила Петренко, которую процитировала пресс-служба СК.

По признакам преступлений, предусмотренных статьями о теракте и мародёрстве (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205, пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ), возбуждено уголовное дело, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, российские следователи фиксируют и расследуют многочисленные преступления, совершённые украинскими подразделениями в ходе незаконного вторжения в Курскую область. В частности, 29 марта Петренко сообщила об убийстве украинскими военными мирного жителя села Погребки Суджанского района. Тело мужчины обнаружили при осмотре жилого дома в рамках расследования уголовного дела о теракте.

Днём ранее СК возбудил уголовное дело о теракте по факту нападения украинских военных на мирных жителей, которые эвакуировались из города Суджи в Курской области. Ранее в марте военные ВСУ с помощью дрона сбросили боеприпас на группу людей, в результате были ранены три человека.

Кроме того, ведомство возбудило уголовное дело по факту убийств мирных жителей в селе Казачья Локня Суджанского района. В сёлах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье бойцы ВСУ также грабили и поджигали дома, обстреливали улицы из миномёта и размещали военную технику возле частных домов. Эти преступления были совершены в августе–сентябре 2024 года, уточнили в СК.