Нейпьидо, 30 марта, 2025, 09:58 — ИА Регнум. Шансы обнаружить живых людей под завалами зданий, обрушившихся после масштабного землетрясения в Мьянме, остаются. Об этом заявил руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов.

Global Look Press/Miao Juesuo/XinHua

«Шанс есть всегда, поэтому мы прилетели сюда, чтобы спасать людей», ― сообщил Воронцов на видео в Telegram-канале ведомства.

По его словам, на сегодня самая сложная обстановка сложилась в Мандалае. Сюда уже прибыл аэромобильный госпиталь МЧС РФ. Также планируется направить в провинцию мобильную группу для проведения разведки и определения масштабов разрушений.

Воронцов пояснил, что в Мьянме функции по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций возложены на различные министерства и ведомства, поэтому информацию об обстановке сотрудники МЧС получают от губернаторов областей.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение в Мьянме произошло утром 28 марта, магнитуда, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. За первым подземным толчком последовал второй магнитудой 6,4. Разрушения зафиксированы практически по всей стране. Обрушились многие жилые дома, административные здания, школы, больницы, храмы. Также повреждения получили подземные нефтепроводы и линии электропередачи.

Число погибших в результате стихийного бедствия превысило 1,6 тыс. человек, свыше 3,4 тыс. человек пострадали.

В тот же день Россия направила в Мьянму два самолёта МЧС со сводным отрядом из 120 спасателей. Воронцов заявил, что специалисты будут работать круглосуточно, в три смены.

Прибывший в страну сводный отряд МЧС России направили в провинцию Мандалай. Решение о переброске отряда приняли на заседании в Нейпьидо с участием представителей МЧС и правительства страны. Передовую группировку из 20 спасателей, кинологов и операторов беспилотных авиационных систем направили на место самолётом малой авиации.

Эти специалисты первыми приступят к работе. Вторая группа из десяти сотрудников МЧС отправилась на место на автомобилях высокой проходимости, чтобы оценить инфраструктуру и состояние дорог.

29 марта в Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в 19 км к юго-западу от Нейпьидо, где проживают более миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 км. О разрушениях зданий и пострадавших не сообщалось.